Воздух в столице прогрелся до 31 градуса

Температура воздуха в Москве достигла отметки 31 градуса. Синоптики прогнозируют рекордную температуру 5 и 6 августа.

В жаркую погоду врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Уточняется, что бесплатная раздача воды организована на восьми станциях московского метро, а также в автобусах "Аэроэкспресс", курсирующих до Домодедово и Шереметьево. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.