Большинство россиян назвали Москву городом самых перспективных невест. Такие данные следуют из опроса сервиса "Работа.ру".

Так, 40% опрошенных считают, что достойную избранницу можно найти именно в столице. На втором месте расположился Санкт-Петербург, на третьем – Краснодар. По мнению респондентов, указанные города дают девушкам больше возможностей для личностного роста и образования, а также имеют высокий бизнес-потенциал.

В пятерку городов с лучшими невестами также вошли Сочи и Казань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.