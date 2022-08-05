Тысячи клиентов Ozon так и не дождались своих заказов. На складе, который горел под Истрой, было уничтожено товаров и имущества более чем на 10 миллиардов рублей. Страховка, судя по отчетам компании, должна покрыть эти убытки.

А компанию теперь ждет длительное разбирательство: кроме истории со сгоревшими заказами и товарами, онлайн-магазину придется провести расследование, чтобы выяснить причину возгорания. Хотя пока и называют одной из основных – поджог.

Но когда деньги вернут покупателям и продавцам? И что дальше будет с ценами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.