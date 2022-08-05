Новости последнего часа: купальный сезон в столичном регионе продлится до середины августа

Благоустройство территории началось около станции БКЛ "Текстильщики", заявил заммэра Москвы Петр Бирюков

Купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до середины августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В МВД России сообщили о задержании четырех москвичей по делу об организации нелегальных пунктов обмена валюты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.