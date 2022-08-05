Москвичам запретили купаться в трех зонах отдыха

Роспотребнадзор по Москве установил запрет на купание в трех зонах отдыха – "Левобережье" на севере, "Тропарево" на юго-западе и "Озеро Белое" на востоке столицы.

Данное решение было принято после очередного анализа качества воды, результаты которого оказались неудовлетворительными.

Уточняется, что тестирование будет продолжено и при наличии удовлетворительного результата проб купаться в указанных водоемах снова разрешат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.