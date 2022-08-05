Телезрители канала Москва 24 сообщают, что температура воздуха в Кубинке превысила отметку в 30 градусов.

В Клинском районе воздух прогрелся до 32 градусов. По прогнозам синоптиков, 5 августа, ожидается температурный рекорд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.