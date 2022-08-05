Новости последнего часа: 5 и 6 августа москвичей ждут одни из самых жарких дней в истории

В Гидрометцентре рассказали, что 5 и 6 августа в Москве могут стать одними из самых жарких дней в истории метеонаблюдений. Наибольшая жара возможна на юго-востоке Московской области.

IKEA расширила зону доставки на 10 городов России, где нет гипермаркетов компании.

Шесть новых школ построят в Москве в рамках инвестиционных проектов, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

