Москвичам пообещали температурные рекорды 5 и 6 августа

Москвичам 5 и 6 августа обещают рекордную температуру. По прогнозам синоптиков, эти дни могут оказаться в списке самых жарких для этих дат за всю историю метеонаблюдения.

Так, в пятницу, 5 августа, воздух в столице может прогреться до 31 градуса тепла. А при переменной облачности на солнце температура может быть и выше данных показателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.