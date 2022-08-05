До 32 градусов ожидается в Москве 5 августа

В Москве в пятницу, 5 августа, ожидается жара до 32 градусов тепла.

Жители столицы в поисках прохлады приезжают на городские пляжи. Например, большая очередь на вход образовалась у Северного речного вокзала.

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