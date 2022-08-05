Москвичам рассказали, на чем лучше жарить мясо для шашлыка

Грядущие выходные, 6 и 7 августа, многие жители столицы планируют за городом. А значит не обойдется без шашлыка.

На чем лучше жарить мясо? Так ли велика разница между мангалом и грилем? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.