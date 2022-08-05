Сотрудники МВД не будут в обязательном порядке согласовывать отпуска за рубежом

МВД России заявило, что не будет в обязательном порядке согласовывать зарубежные отпуска своих сотрудников.

Ранее информация о новых правилах, якобы введенных в ведомстве, появилась в СМИ. Отмечалось, что по измененным правилам полицейские перед отъездом за границу должны проходить беседу с сотрудником ФСБ.

Однако в пресс-службе МВД данные сведения опровергли, заверив, что никаких приказов по данной теме не издавалось.