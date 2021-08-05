Молодым мамам рассказали, как построить карьеру в декретном отпуске

Женщинам в декрете стало проще найти работу. В Москве активно развиваются проекты по обучению и трудоустройству молодых мам.

В центрах "Моя карьера" есть и программы дистанционного обучения. И всем желающим помогают профессиональные консультанты. О новых возможностях работать в декрете рассказала председатель "Совета матерей России" Татьяна Буцкая.

"Возможность найти себя и переобучиться, и выйти на работу, которые тебе будут доставлять и радость, и деньги – вот такое счастье сейчас есть у москвичек, которые сидят в декрете со своими детьми до 7 лет. Поэтому я завидую тем, кто сегодня пришел к нам, а тех, кто не смог сегодня к нам подойти, я с удовольствием отправляю на сайт "Моя карьера", где вы можете познакомиться со всеми особенностями этой программы", – сказала Буцкая.

Ранее Татьяна Буцкая также выступила за расширение помощи молодым семьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.