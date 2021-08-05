Молодым мамам рассказали, как построить карьеру в декретном отпуске

05 августа, 13:45
Женщинам в декрете стало проще найти работу. В Москве активно развиваются проекты по обучению и трудоустройству молодых мам.
В центрах "Моя карьера" есть и программы дистанционного обучения. И всем желающим помогают профессиональные консультанты. О новых возможностях работать в декрете рассказала председатель "Совета матерей России" Татьяна Буцкая.
"Возможность найти себя и переобучиться, и выйти на работу, которые тебе будут доставлять и радость, и деньги – вот такое счастье сейчас есть у москвичек, которые сидят в декрете со своими детьми до 7 лет. Поэтому я завидую тем, кто сегодня пришел к нам, а тех, кто не смог сегодня к нам подойти, я с удовольствием отправляю на сайт "Моя карьера", где вы можете познакомиться со всеми особенностями этой программы", – сказала Буцкая.
Ранее Татьяна Буцкая также выступила за расширение помощи молодым семьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: