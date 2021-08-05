В Роспотребнадзоре оценили необходимость вакцинации студентов от COVID-19

Вакцинация студентов в России необязательна, однако им все же лучше привиться к началу учебного года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это – самый правильный вариант, чтобы справиться с пандемией.

В России сейчас 14 регионов, которые достигли высоких показателей по вакцинации. В тех, где около 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины, заболеваемость снижается, отметила Попова.

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