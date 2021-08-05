Синоптик рассказал, вернется ли в Москву аномальная жара

Москву снова заливает дождь. Температура опустилась ниже 20 градусов.

Насколько зальет город в этот раз, и вернется ли аномальное тепло, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.