Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом Владимиру Путину доложил Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства. Число заболевших в Москве и Подмосковье сократилось заметно.

Михаил Мурашко призвал всех вакцинироваться до наступления сезона гриппа. На сегодняшний день в России привиты от коронавируса почти 39 миллионов человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 миллиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.