Москвичей предупредили о ливнях с грозами

В Москве небо заволокло тучами. Погода портится. В некоторых районах уже льет дождь. При этом синоптики обещают грозы.

Ближе к ночи ливни усилятся. Такая же погода будет и в пятницу, 6 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.