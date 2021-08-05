В "Векторе" рассказали об эффективности российских вакцин от коронавируса

Менее 2 человек из 100 заражаются коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщают в научном центре "Вектор". Причем отмечается, что подобная эффективность наблюдается у всех российских вакцин.

Исследования Минздрава и Роспотребнадзора также говорят, что "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" почти одинаково эффективны.

В Роспотребнадзоре сообщили, что полная вакцинация защищает и от штамма коронавируса "Дельта". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.