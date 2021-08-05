В Москве выявили 3 227 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 227 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 477 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 287 человек, выписали при этом 1 454 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 23 120 новых случаев коронавируса. В 2 017 (8,7%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в РФ выявлено 6 379 904 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Москве, Татарстане, Орловской области и Республике Алтай.

В мире число заболевших с начала пандемии уже превысило 201 миллион. Сейчас более 15,5 миллиона человек. 94 тысячи пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии и эта цифра последнюю неделю растет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.