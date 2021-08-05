Риелторы рассказали, в каких районах чаще всего покупают жилье знаменитости

Звезды стали чаще покупать жилье в Хамовниках, Тверском районе, на Патриарших прудах и Арбате, сообщают столичные риелторы.

При этом Хамовники чаще всего выбирают семейные пары. Там много зелени, район остается тихим, несмотря на свое расположение. А Патриаршие привлекают блогеров и айтишников.

По словам экспертов, звезды и блогеры укладываются в 70 миллионов рублей, а вот известные предприниматели и политики даже не смотрят на квартиры дешевле 120–150 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.