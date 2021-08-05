В России ожидается рекордный урожай яблок в этом году

Российские фермеры готовятся к рекордному урожаю яблок. Ожидается около 1,5 миллиона тонн, что на 20% больше, чем в прошлом году.

При этом цены на яблоки растут. Подробнее о том, как за границей их выращивают дешевле, – в эфире телеканала Москва 24.