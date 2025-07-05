Пассажиры столичного метро смогут бесплатно отправить открытки близким

Пассажиры метро смогут бесплатно отправить открытки близким в честь Дня семьи, любви и верности. Акцию проводит Московский метрополитен совместно с Почтой России. Карточки можно взять на десяти стойках "Живое общение", рядом с которыми также установили почтовые ящики.

Точки для отправки писем можно найти на станциях "Александровский сад", "Площадь Революции", "Павелецкая", "Белорусская", "Курская", "Парк культуры", а также "Китай-город", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Чкаловская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.