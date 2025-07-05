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05 июля, 09:30

Общество

Москвичам рассказали, что 90 тысяч человек получают социальную помощь на дому

Москвичам рассказали, что 90 тысяч человек получают социальную помощь на дому

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В Москве около 90 тысяч человек получают социальную помощь на дому. Речь идет о пожилых москвичах и людях с ограниченными возможностями. Для них доступно около 20 различных услуг, а чтобы их качество оставалось высоким, соцработники и родственники проходят специальное обучение.

В столице работают 24 современных социальных центра, а также пять отделений дневного пребывания в социальных домах. С 2022 года действует "Школа родственного ухода" для москвичей, которые заботятся о маломобильных родственниках – уже более 3,5 тысячи человек прошли обучение на симуляторах и манекенах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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