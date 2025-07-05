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05 июля, 09:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде 5 и 6 июля

Москвичам рассказали о погоде 5 и 6 июля

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Температура воздуха утром в Москве 5 июля составляет 16 градусов. К обеду столбик термометра поднимется до 20, однако выше этой отметки температура не поднимется. Вечером температура опустится до 17 градусов. Осадки не ожидаются, влажность воздуха составляет 32%, поэтому день будет сухим и теплым.

Завтра в столице станет прохладнее: утром 13 градусов, к обеду – до 18. К вечеру температура понизится до 15 градусов. В течение дня возможны небольшие кратковременные дожди, так как влажность вырастет до 60%. Ветер усилится до 5–6 метров в секунду, давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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