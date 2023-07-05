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Новости

05 июля, 21:30

Общество

Водителям, попавшимся в пьяном виде, временно запретят сдавать на права

Водителям, попавшимся в пьяном виде, временно запретят сдавать на права

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Водителям, которые попались за рулем в пьяном виде, запретят сдавать на права в течение года после окончания срока постановления о наказании. Законопроект одобрил Совет Федерации, и он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Поправки коснутся также иностранных и международных водительских удостоверений. Они будут признаваться недействительными спустя год после получения водителем вида на жительство или российского паспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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