05 июля, 21:30Общество
Водителям, попавшимся в пьяном виде, временно запретят сдавать на права
Водителям, которые попались за рулем в пьяном виде, запретят сдавать на права в течение года после окончания срока постановления о наказании. Законопроект одобрил Совет Федерации, и он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
Поправки коснутся также иностранных и международных водительских удостоверений. Они будут признаваться недействительными спустя год после получения водителем вида на жительство или российского паспорта.
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