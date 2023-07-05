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Новости

Новости

05 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

"Жизнь в большом городе": летняя подработка

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Новости часа: РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

Новости часа: сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам колонии

Москвичам рассказали о погоде в столице 6 июля

"Сити. Едим": фестиваль "На гребне"

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 июля

Новости часа: оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за жары 6 июля

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары 6 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

Так, основные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта строители планируют завершить уже в этом году. Трасса протянется до высоток Делового центра, поэтому территория вокруг Москвы-сити также преобразится.

В столице пока солнечно и очень тепло. Однако не исключено, что гроза все-таки придет в город. Между тем жара, по прогнозам синоптиков, не отступит. 6 июля воздух может прогреться до 30 градусов. В городе на четверг уже объявлен оранжевый уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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