Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

Так, основные работы на Северном дублере Кутузовского проспекта строители планируют завершить уже в этом году. Трасса протянется до высоток Делового центра, поэтому территория вокруг Москвы-сити также преобразится.

В столице пока солнечно и очень тепло. Однако не исключено, что гроза все-таки придет в город. Между тем жара, по прогнозам синоптиков, не отступит. 6 июля воздух может прогреться до 30 градусов. В городе на четверг уже объявлен оранжевый уровень опасности.

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