Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства по Свердловской области.

В некоторых телеграмм-каналах начали писать, что якобы теперь через посылки можно подхватить инфекцию, вызывающую менингит. Однако по словам специалистов, возбудитель менингококковой инфекции слаб во внешней среде, а на поверхностях из картона долго не проживет.

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