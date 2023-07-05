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05 июля, 19:30

Общество

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге

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Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства по Свердловской области.

В некоторых телеграмм-каналах начали писать, что якобы теперь через посылки можно подхватить инфекцию, вызывающую менингит. Однако по словам специалистов, возбудитель менингококковой инфекции слаб во внешней среде, а на поверхностях из картона долго не проживет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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