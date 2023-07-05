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Общество

Новости часа: в Москве вступило в силу предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра

Новости часа: в Москве вступило в силу предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра

Синоптики предупредили о приближении грозовых туч к Москве

Новости часа: станции метро "Боровицкая" и "Полянка" отремонтировали за 2 недели

Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины

Москва 24 предложила разгадать загадки от нейросети

Гроза ожидается в Москве после полудня

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Новости часа: гроза ожидается в Москве после полудня

Синоптики пообещали дождь и грозу в Москве 5 июля после полудня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве вступило в силу предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра. Оно актуально до конца дня, рассказали синоптики.

Контроль за парковкой мотоциклистов усилят на Рождественском бульваре и других улицах Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Угроза распространения сибирской язвы после случаев в Туве исключена. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

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