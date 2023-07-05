Новости часа: в Москве вступило в силу предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве вступило в силу предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра. Оно актуально до конца дня, рассказали синоптики.

Контроль за парковкой мотоциклистов усилят на Рождественском бульваре и других улицах Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Угроза распространения сибирской язвы после случаев в Туве исключена. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.