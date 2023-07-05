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Общество

Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины

Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины

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Тех, кто хочет вступить в ряды российской армии, ждут в пункте отбора на контрактную службу на улице Яблочкова. В центре за один день можно пройти все необходимые процедуры.

Специалисты проверят документы, для этого понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. После этого с кандидатом проведут собеседование и отправят на медкомиссию. Визит лучше спланировать заранее. Можно записаться по телефону горячей линии 117 или через портал mos.ru.

"В первую очередь Родину защищать, во-вторых у меня все друзья и знакомые туда уехали. Ну и детей защищать", – ответил один из добровольцев на вопрос, почему он решил пойти на службу по контракту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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