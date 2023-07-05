Новости часа: гроза ожидается в Москве после полудня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грозу, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду обещают в Москве после полудня. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте Сахалина, подозреваемого задержали. Об этом заявила пресс-служба ведомтсва.

Около 120 тысяч молодых специалистов нашли работу в Москве с помощью службы занятости с начала 2019 года. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.