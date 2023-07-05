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Общество

Новости часа: гроза ожидается в Москве после полудня

Новости часа: гроза ожидается в Москве после полудня

Синоптики пообещали дождь и грозу в Москве 5 июля после полудня

"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 июля

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 5 июля

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"Утро": 28 градусов ожидается в столице 5 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грозу, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду обещают в Москве после полудня. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте Сахалина, подозреваемого задержали. Об этом заявила пресс-служба ведомтсва.

Около 120 тысяч молодых специалистов нашли работу в Москве с помощью службы занятости с начала 2019 года. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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