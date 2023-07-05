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Общество

В России могут ввести штрафы в отношении УК за нарушение сроков перерасчета ЖКУ

В России могут ввести штрафы в отношении УК за нарушение сроков перерасчета ЖКУ

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Управляющие компании планируют штрафовать за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенных сумм в квитанциях. Согласно законопроекту для чиновников и менеджеров штраф составит пять тысяч рублей, для организаций – до 50 тысяч.

По мнению авторов инициативы, в настоящее время в законодательстве РФ существует пробел, который позволяет управляющим компаниям игнорировать просьбы жильцов о перерасчете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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