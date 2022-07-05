В России начали искать специалистов по параллельному импорту

В России набирает популярность новая профессия "специалист по параллельному импорту". Торговые сети начали настоящую охоту на работников, которые умеют организовать поставки товаров в обход западных санкций.

Сколько готовы платить таким сотрудникам и каких навыков от них ждут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.