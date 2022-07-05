В Москве выпал град

В некоторых районах Москвы к ливню и грозам добавился еще и сильный град. Коммунальщики работают в усиленном режиме.

Непогоду принес в регион циклон. Первыми с ним встретились жители Подмосковья. В столице сильнее всего поливало в Восточном административном округе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.