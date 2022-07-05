Более 4 тыс жителей Новой Каховки подали документы для получения гражданства РФ

Более 4 тысяч жителей Новой Каховки в Херсонской области подали документы для получения гражданства РФ – власти.

На освобожденных территориях ЛНР находят тысячи мин иностранного производства – МВД ЛНР.

Лондон вряд ли решится на конфискацию активов РФ, хотя исключать ничего нельзя – посол РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.