Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре во время резкого изменения погоды 5 июля. В рубрике "Джарит лето" следим за показаниями градусника в режиме реального времени.

Термометр установлен в "Альпака-парке" на Крылатской улице. Он показал 18,9 градуса, а влажность воздуха – 87%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.