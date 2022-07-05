Синоптики предупредили москвичей о шквальном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Также они рассказали, что ливень не повлияет на установившуюся жару.

Городские службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве – 1,5 тысячи аварийных бригад.

Что произошло с трафиком и надолго ли штормовая погода в столице– в эфире телеканала Москва 24.