Жители Балашихи показали кадры с подтопленными автомобилями

Непогода во вторник, 5 июля, установилась не только в столице, но и в Московской области. Жители Балашихи сообщили, что из-за дождя машины затоплены по решетку радиатора. Людям вода приходится по колено.

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