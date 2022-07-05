Новости последнего часа: ветер в Москве может усилиться до 22 метров в секунду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, ветер в Москве 5 июля может усилиться до 22 метров в секунду. Об этом рассказали синоптики.

Volkswagen закрывает завод в Нижнем Новгороде. Процедура началась 5 июля, сообщила компания.

Польша передаст ряд компаний с участием РФ под принудительное управление для продажи. Об этом заявил министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда.