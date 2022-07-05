Новости последнего часа: на Москву обрушился дождь с порывистым ветром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь, гром и порывистый ветер уже фиксируются в Москве. Также действует предупреждение МЧС о непогоде.

Госдума приняла закон о возможности брать оружие для охоты в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды.

Более пяти тысяч случаев оспы обезьян выявили в мире с начала года. Об этом заявили в ВОЗ.