Новости последнего часа: москвичей призвали не парковаться под деревьями из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, москвичей просят не парковаться под деревьями и закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом заявили власти города.

Экспериментальная "вафельная" разметка появится на четырех перекрестках в центре Москвы. Она выполнена в виде двух желтых сплошных полос, которые образуют косой прямоугольник по границам перекрестка без внутреннего рисунка, рассказал Дептранс.

Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка РФ, но сократит часть персонала. Об этом сообщили в компании.