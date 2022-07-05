Юго-восток Москвы накрыл ливень с грозой

Столицу накрыл дождь с грозой. С помощью городских камер можно увидеть текущую обстановку.

Например, в районе Нижегородской улицы тучи заволокли небо, дорога уже мокрая, а дождь не прекращается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.