Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Столбики термометров показали, что в "Альпака парке" на Крылатской улице – 32,1 градуса, а влажность воздуха – 39%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.