Очевидцы показали кадры ливня в поселке Северный

Жители поселка Северный показали кадры дождя. Там все небо затянуто облаками. Как сообщил очевидец, туча пришла из Дмитрова.

Кроме того, в районе Преображенское наблюдается ливень с градом. Судя по карте осадков, заливает в данный момент весь северо-восток столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.