Новости последнего часа: гроза с градом надвигается на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гроза с градом идут в Москву. Ветер в области 5 июля может разогнаться до 22 метров в секунду, сообщили в МЧС.

На Кубани задерживаются 10 пассажирских поездов. Среди них есть московские, заявили в РЖД.

Московские водохранилища наполнены достаточно, чтобы обеспечивать водоснабжение в жару. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.