Дождь накрыл север Москвы

Синоптики предупредили, что 5 июля в столице ожидается дождь, гроза, град и шквалистый ветер. С помощью карты осадков можно узнать о текущей погоде в городе.

В данный момент север столицы уже накрыли дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.