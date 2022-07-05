Начинающие специалисты смогут поработать в правительстве Москвы. Они примут участие в создании и развитии полезных сервисов для москвичей. Студентов и выпускников вузов пригласили на стажировку по семи направлениям, в том числе "ИТ-город". Специалисты смогут развивать популярные сервисы "Активный гражданин", "Наш город", "Госуслуги Москвы" и другие.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Те, кто покажут лучшие результаты, смогут получить постоянную работу в правительстве Москвы.

Для этого надо заполнить и отправить анкету на карьерном портале до 31 октября 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.