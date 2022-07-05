Москва 24 в рубрике "Джарит лето" продолжила проводить эксперимент с мороженым

Москва 24 в рубрике "Джарит лето" проводит эксперимент. Телеканал выясняет, сколько понадобится времени, чтобы под московским пеклом растаяло мороженое.

Эксперимент проводится в "Альпака парке". 52 шарика мороженного оставили на солнце в 11:05. В данный момент лакомство практически полностью растаяло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.