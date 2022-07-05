Названа стоимость молодого картофеля в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

За картофелем можно отправиться на Пражский рынок. Туда овощи везут из Ростовской области и Азербайджана. Белая ростовская картошка обойдется в 80 рублей за килограмм. Тех же денег стоит и азербайджанская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.