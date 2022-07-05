В ГД предложили сделать 8 июля выходным днем

В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем. Ранее Владимир Путин подписал указ о признании Дня семьи, любви и верности государственным праздником.

В указе сказано, что это делается "в целях сохранения традиционных семейных ценностей". В связи с этим в Госдуме выразили мнение, что такой праздник лучше проводить в кругу семьи, не отвлекаясь в этот день на работу.

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