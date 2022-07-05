В РФ изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну

В России изменены некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну. Теперь россиянам, прилетающим на родину, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19.

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