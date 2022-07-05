На госуслугах появился сервис с информацией о невыездных россиянах

Россиянам теперь мгновенно смогут сообщить о попадании в список невыездных. Служба судебных приставов запустила специальный сервис на портале госуслуг.

Люди, которые не выплатили штрафы и налоги, сразу получат информацию о том, что пересекать границу им временно запрещено.

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